Novak Djokovic n’a pas dit son dernier mot.
S’il n’a plus gagné de tournoi majeur depuis 2023, et qu’il a très souvent été stoppé par Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner depuis, le Serbe continue de croire en un 25e titre en Grand Chelem.
Et pendant l’intersaison, il semble se donner les moyens de rester en grande forme l’année prochaine.
« Le travail acharné de l’hiver. Quelques moments forts de ce mois consacré au travail, au travail et encore au travail… », a posté la légende de 38 ans, qui a également fait un recrutement majeur pour 2026.
Nous reverrons Nole à Adélaïde dès le 12 janvier prochain, où il préparera le Grand Chelem qui lui a réussi le mieux au cours de sa carrière avec dix trophées au compteur, l’Open d’Australie.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 17:43