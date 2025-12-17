Novak Djokovic n’a pas dit son dernier mot.

S’il n’a plus gagné de tournoi majeur depuis 2023, et qu’il a très souvent été stoppé par Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner depuis, le Serbe continue de croire en un 25e titre en Grand Chelem.

Et pendant l’in­ter­saison, il semble se donner les moyens de rester en grande forme l’année prochaine.

« Le travail acharné de l’hiver. Quelques moments forts de ce mois consacré au travail, au travail et encore au travail… », a posté la légende de 38 ans, qui a égale­ment fait un recru­te­ment majeur pour 2026.

Nous rever­rons Nole à Adélaïde dès le 12 janvier prochain, où il prépa­rera le Grand Chelem qui lui a réussi le mieux au cours de sa carrière avec dix trophées au comp­teur, l’Open d’Australie.