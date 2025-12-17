AccueilATPLe message fort de Djokovic avant le début de saison 2026
Le message fort de Djokovic avant le début de saison 2026

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Novak Djokovic n’a pas dit son dernier mot. 

S’il n’a plus gagné de tournoi majeur depuis 2023, et qu’il a très souvent été stoppé par Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner depuis, le Serbe continue de croire en un 25e titre en Grand Chelem. 

Et pendant l’in­ter­saison, il semble se donner les moyens de rester en grande forme l’année prochaine. 

« Le travail acharné de l’hiver. Quelques moments forts de ce mois consacré au travail, au travail et encore au travail… », a posté la légende de 38 ans, qui a égale­ment fait un recru­te­ment majeur pour 2026.

Nous rever­rons Nole à Adélaïde dès le 12 janvier prochain, où il prépa­rera le Grand Chelem qui lui a réussi le mieux au cours de sa carrière avec dix trophées au comp­teur, l’Open d’Australie. 

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 17:43

