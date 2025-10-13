De passage dans le podcast Business of Sport, dont les propos sont relayés par RMC Sport, l’ancien numéro 3 mondial, Dominic Thiem, retraité depuis un an, a expliqué son travail avec sa fondation dans un sport selon lui « réservé aux riches ».
« On essaie d’aider les familles les plus démunies, de sorte que si un jeune talent s’affirme, il puisse poursuivre son rêve. Mais le tennis coûte très cher. De 13 à 18 ans, et jusqu’à ce qu’un jeune puisse gagner sa vie, il faut débourser entre 80.000 et 100.000 euros par an. On parle donc de près d’un million d’euros au total, une somme incroyable que pratiquement personne ne peut se permettre. Nous, même si on aide les parents et qu’on trouve des sponsors ou des investisseurs pour financer leur carrière, ça reste tellement très cher », a déclaré le vainqueur de l’US Open 2020.
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 16:24