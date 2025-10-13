AccueilATPLe message fort de Dominic Thiem : "On parle de près d'un...
Le message fort de Dominic Thiem : « On parle de près d’un million d’euros au total ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

De passage dans le podcast Business of Sport, dont les propos sont relayés par RMC Sport, l’an­cien numéro 3 mondial, Dominic Thiem, retraité depuis un an, a expliqué son travail avec sa fonda­tion dans un sport selon lui « réservé aux riches ». 

« On essaie d’aider les familles les plus dému­nies, de sorte que si un jeune talent s’affirme, il puisse pour­suivre son rêve. Mais le tennis coûte très cher. De 13 à 18 ans, et jusqu’à ce qu’un jeune puisse gagner sa vie, il faut débourser entre 80.000 et 100.000 euros par an. On parle donc de près d’un million d’euros au total, une somme incroyable que prati­que­ment personne ne peut se permettre. Nous, même si on aide les parents et qu’on trouve des spon­sors ou des inves­tis­seurs pour financer leur carrière, ça reste telle­ment très cher », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2020. 

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 16:24

