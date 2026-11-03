Ce lundi soir, Alexander Zverev a vécu un moment particulièrement fort en recevant le trophée récompensant sa place de numéro un mondial. Une consécration pour l’Allemand, qui a également eu droit à un hommage de taille de la part d’une véritable légende du tennis.
En effet, dans une vidéo publiée par l’ATP, Pete Sampras, ancien numéro un mondial et vainqueur de 14 titres du Grand Chelem, a tenu à féliciter personnellement Zverev pour son exceptionnelle saison et, surtout, pour le travail accompli depuis ses débuts sur le circuit.
L’Américain, qui suit avec admiration la progression de l’Allemand depuis plusieurs années, estime que cette consécration est amplement méritée. Un message particulièrement touchant venant de l’un des plus grands champions de l’histoire de ce sport.
« Salut Sasha, c’est Pete. Je voulais juste t’envoyer un petit message pour te féliciter pour cette année incroyable. Avoir atteint trois finales de Grand Chelem d’affilée, en remporter deux et terminer l’année en tête du classement mondial, c’est l’une des meilleures années de ta carrière. Alors bravo pour tous tes succès. Je suis un grand fan de toi depuis tes débuts. Je t’ai vue progresser d’année en année, mais te voir vraiment, vraiment percer cette année, c’était passionnant à suivre. Tu le mérites. Tu fais tout ce qu’il faut, tu travailles dur. Je tiens donc simplement à te féliciter, toi et ton équipe. C’est amplement mérité. Bonne chance pour le reste de l’année et j’espère te croiser un jour ou l’autre. Mais franchement, quelle année incroyable ! »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 10:43