Ce lundi soir, Alexander Zverev a vécu un moment parti­cu­liè­re­ment fort en rece­vant le trophée récom­pen­sant sa place de numéro un mondial. Une consé­cra­tion pour l’Allemand, qui a égale­ment eu droit à un hommage de taille de la part d’une véri­table légende du tennis.

En effet, dans une vidéo publiée par l’ATP, Pete Sampras, ancien numéro un mondial et vain­queur de 14 titres du Grand Chelem, a tenu à féli­citer person­nel­le­ment Zverev pour son excep­tion­nelle saison et, surtout, pour le travail accompli depuis ses débuts sur le circuit.

L’Américain, qui suit avec admi­ra­tion la progres­sion de l’Allemand depuis plusieurs années, estime que cette consé­cra­tion est ample­ment méritée. Un message parti­cu­liè­re­ment touchant venant de l’un des plus grands cham­pions de l’his­toire de ce sport.

« Salut Sasha, c’est Pete. Je voulais juste t’envoyer un petit message pour te féli­citer pour cette année incroyable. Avoir atteint trois finales de Grand Chelem d’affilée, en remporter deux et terminer l’année en tête du clas­se­ment mondial, c’est l’une des meilleures années de ta carrière. Alors bravo pour tous tes succès. Je suis un grand fan de toi depuis tes débuts. Je t’ai vue progresser d’année en année, mais te voir vrai­ment, vrai­ment percer cette année, c’était passion­nant à suivre. Tu le mérites. Tu fais tout ce qu’il faut, tu travailles dur. Je tiens donc simple­ment à te féli­citer, toi et ton équipe. C’est ample­ment mérité. Bonne chance pour le reste de l’année et j’espère te croiser un jour ou l’autre. Mais fran­che­ment, quelle année incroyable ! »