ATP

Le message fort de Rafael Nadal : « Je n’ai pas ce ressenti. J’ai le senti­ment d’avoir fait tout ce qu’un adoles­cent doit faire pour ne pas avoir l’im­pres­sion d’avoir perdu une partie de sa jeunesse »

Par Baptiste Mulatier

Lors de son passage dans l’émission « Universo Valdano », sur la chaîne espa­gnole Movistar+, Rafael Nadal a donné son avis sur la notion de « sacri­fice », souvent évoqué dans le monde du sport. 

« Les sacri­fices, c’est quand on fait des choses qu’on n’a pas envie de faire. En ce sens, je n’ai pas fait de grands sacri­fices. J’ai fait de gros efforts, mais peu de sacri­fices. J’ai apprécié ce que j’ai fait. Je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir raté quoi que ce soit dans ma vie. J’ai eu une vie plus ou moins équi­li­brée, sans être obsédé par cela. J’ai le senti­ment d’avoir fait tout ce qu’un adoles­cent doit faire pour ne pas avoir l’im­pres­sion d’avoir perdu une partie de sa jeunesse. J’ai eu le temps de tout faire. »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 12:09

