Lors de son passage dans l’émission « Universo Valdano », sur la chaîne espagnole Movistar+, Rafael Nadal a donné son avis sur la notion de « sacrifice », souvent évoqué dans le monde du sport.
« Les sacrifices, c’est quand on fait des choses qu’on n’a pas envie de faire. En ce sens, je n’ai pas fait de grands sacrifices. J’ai fait de gros efforts, mais peu de sacrifices. J’ai apprécié ce que j’ai fait. Je n’ai pas l’impression d’avoir raté quoi que ce soit dans ma vie. J’ai eu une vie plus ou moins équilibrée, sans être obsédé par cela. J’ai le sentiment d’avoir fait tout ce qu’un adolescent doit faire pour ne pas avoir l’impression d’avoir perdu une partie de sa jeunesse. J’ai eu le temps de tout faire. »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 12:09