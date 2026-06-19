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Le message fort envoyé par Sinner à dix jours du début de Wimbledon

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir pris du repos et passé une batterie d’exa­mens médi­caux, qui n’ont révélé aucune anomalie à la suite de son énorme défaillance à Roland‐Garros, où il s’est tota­le­ment effondré physi­que­ment alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo au deuxième tour, Jannik Sinner veut remettre les pendules à l’heure. 

Dix jours avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), le numéro 1 mondial est déjà arrivé au All England Club où il va tenter de défendre son titre et de remporter un 5e trophée en Grand Chelem. 

L’Italien s’est même déjà entraîné sur le gazon londo­nien. Et s’il a décidé de ne pas jouer de tournoi offi­ciel avant Wimbledon, il parti­ci­pera au Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres du 23 au 27 juin. 

Encore grand favori du tournoi en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, Jannik Sinner entend bien assumer son statut et réim­poser sa domination. 

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 12:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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