Après avoir pris du repos et passé une batterie d’examens médicaux, qui n’ont révélé aucune anomalie à la suite de son énorme défaillance à Roland‐Garros, où il s’est totalement effondré physiquement alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo au deuxième tour, Jannik Sinner veut remettre les pendules à l’heure.
Dix jours avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), le numéro 1 mondial est déjà arrivé au All England Club où il va tenter de défendre son titre et de remporter un 5e trophée en Grand Chelem.
L’Italien s’est même déjà entraîné sur le gazon londonien. Et s’il a décidé de ne pas jouer de tournoi officiel avant Wimbledon, il participera au Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition organisé par le Hurlingham Club de Londres du 23 au 27 juin.
Il campione in carica è arrivato a Wimbledon 🦊🌱— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) June 19, 2026
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Encore grand favori du tournoi en l’absence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, Jannik Sinner entend bien assumer son statut et réimposer sa domination.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 12:45