Après avoir pris du repos et passé une batterie d’exa­mens médi­caux, qui n’ont révélé aucune anomalie à la suite de son énorme défaillance à Roland‐Garros, où il s’est tota­le­ment effondré physi­que­ment alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo au deuxième tour, Jannik Sinner veut remettre les pendules à l’heure.

Dix jours avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), le numéro 1 mondial est déjà arrivé au All England Club où il va tenter de défendre son titre et de remporter un 5e trophée en Grand Chelem.

L’Italien s’est même déjà entraîné sur le gazon londo­nien. Et s’il a décidé de ne pas jouer de tournoi offi­ciel avant Wimbledon, il parti­ci­pera au Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres du 23 au 27 juin.

Il campione in carica è arri­vato a Wimbledon 🦊🌱



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Encore grand favori du tournoi en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit, Jannik Sinner entend bien assumer son statut et réim­poser sa domination.