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Le message fort et inspi­rant de Zverev : « Peu importe ton succès, peu importe l’argent dont tu disposes, peu importe ta stabi­lité finan­cière, je pense que tu peux toujours être confronté à des problèmes de santé mentale »

Par
Thomas S
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Presque trois semaines après son premier titre du Grand Chelem remporté à Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est longue­ment confié sur les problèmes de santé mentale dont il a été victime l’année dernière à la même période.

On se souvient tous de sa confé­rence de presse à Wimbledon après son élimi­na­tion dès le premier tour face à Arthur Rinderknech où il avait fait d’une forme de dépression. 

Un témoi­gnage néces­saire pour tous ceux qui pensent que le succès et l’argent suffisent à rendre un athlète heureux et épanoui. 

« Peu importe ton succès, peu importe l’argent dont tu disposes, peu importe ta stabi­lité finan­cière, je pense que tu peux toujours être confronté à des problèmes de santé mentale. Montrer ses faiblesses, surtout de nos jours, c’est tout à fait normal. Il faut voir les choses comme ça. Il faut te dire que tout va bien même si tu as l’impression de ne pas te sentir tout à fait bien. J’ai été très, très honnête et ouvert sur ce sujet l’année dernière, à Wimbledon. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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