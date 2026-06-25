Presque trois semaines après son premier titre du Grand Chelem remporté à Roland‐Garros, Alexander Zverev s’est longue­ment confié sur les problèmes de santé mentale dont il a été victime l’année dernière à la même période.

On se souvient tous de sa confé­rence de presse à Wimbledon après son élimi­na­tion dès le premier tour face à Arthur Rinderknech où il avait fait d’une forme de dépression.

Un témoi­gnage néces­saire pour tous ceux qui pensent que le succès et l’argent suffisent à rendre un athlète heureux et épanoui.

« Peu importe ton succès, peu importe l’argent dont tu disposes, peu importe ta stabi­lité finan­cière, je pense que tu peux toujours être confronté à des problèmes de santé mentale. Montrer ses faiblesses, surtout de nos jours, c’est tout à fait normal. Il faut voir les choses comme ça. Il faut te dire que tout va bien même si tu as l’impression de ne pas te sentir tout à fait bien. J’ai été très, très honnête et ouvert sur ce sujet l’année dernière, à Wimbledon. »