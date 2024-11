Si certains en doutaient encore, Daniil Medvedev est vrai­ment un joueur à part.

Ce mercredi, le Russe s’est distingué en publiant sur son compte Twitter un message à la fois drôle et touchant à l’at­ten­tion de l’ar­bitre, Jaume Campistol, offi­ciel­le­ment retraité à l’issue de cette saison 2024.

Ce même arbitre qu’il avait traité de « petit chat » lors d’une discus­sion très houleuse en demi‐finales de l’Open d’Australie 2022 face à Stefanos Tsitsipas.

If anyone needs context he’s Meddy’s all‐time favo­rite umpire pic.twitter.com/YnX7CVJiqU