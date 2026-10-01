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Le message plein de classe de Novak Djokovic pour la fin de carrière de Kei Nishikori

Par
Thomas S
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CC USOPEN17

Alors qu’il parti­ci­pait au dernier tournoi de sa carrière cette semaine, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo, au Japon, Kei Nishikori est donc offi­ciel­le­ment retraité du tennis profes­sionnel après sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour (6−4, 6–4).

Le local a forcé­ment eu droit à une petite céré­monie après la rencontre au cours de laquelle plusieurs joueurs se sont exprimés à son sujet dans une vidéo diffusée sur les écrans géants du stade. Parmi eux, un certain Novak Djokovic, qui aura donné bien du fil à retordre au fina­liste de l’US Open 2013 (18−2 pour le Serbe dans les confrontations). 

« Nous avons vécu de superbes matchs lors des tour­nois du Grand Chelem… aux quatre coins du monde… Je te souhaite tout le meilleur pour ta retraite, Kei », a déclaré avec toujours autant de classe l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui voit peu à peu tous les grands rivaux de sa carrière prendre leur retraite. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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