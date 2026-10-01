Alors qu’il parti­ci­pait au dernier tournoi de sa carrière cette semaine, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo, au Japon, Kei Nishikori est donc offi­ciel­le­ment retraité du tennis profes­sionnel après sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour (6−4, 6–4).

Le local a forcé­ment eu droit à une petite céré­monie après la rencontre au cours de laquelle plusieurs joueurs se sont exprimés à son sujet dans une vidéo diffusée sur les écrans géants du stade. Parmi eux, un certain Novak Djokovic, qui aura donné bien du fil à retordre au fina­liste de l’US Open 2013 (18−2 pour le Serbe dans les confrontations).

Novak Djokovic’s message to Kei Nishikori as he retires from tennis ❤️ pic.twitter.com/GfZdfV0FZG — Tennishead (@tennishead) October 1, 2026

« Nous avons vécu de superbes matchs lors des tour­nois du Grand Chelem… aux quatre coins du monde… Je te souhaite tout le meilleur pour ta retraite, Kei », a déclaré avec toujours autant de classe l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui voit peu à peu tous les grands rivaux de sa carrière prendre leur retraite.