Alors qu’il participait au dernier tournoi de sa carrière cette semaine, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo, au Japon, Kei Nishikori est donc officiellement retraité du tennis professionnel après sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour (6−4, 6–4).
Le local a forcément eu droit à une petite cérémonie après la rencontre au cours de laquelle plusieurs joueurs se sont exprimés à son sujet dans une vidéo diffusée sur les écrans géants du stade. Parmi eux, un certain Novak Djokovic, qui aura donné bien du fil à retordre au finaliste de l’US Open 2013 (18−2 pour le Serbe dans les confrontations).
Novak Djokovic’s message to Kei Nishikori as he retires from tennis ❤️ pic.twitter.com/GfZdfV0FZG— Tennishead (@tennishead) October 1, 2026
« Nous avons vécu de superbes matchs lors des tournois du Grand Chelem… aux quatre coins du monde… Je te souhaite tout le meilleur pour ta retraite, Kei », a déclaré avec toujours autant de classe l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui voit peu à peu tous les grands rivaux de sa carrière prendre leur retraite.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 14:44