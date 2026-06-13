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Le message puis­sant de Rafael Nadal à ses élèves : « Certains d’entre vous auront une voie toute tracée, tandis que d’autres seront encore en train de la décou­vrir. Ce qui compte, c’est de toujours garder votre curio­sité, votre envie d’apprendre et la volonté de conti­nuer à vous améliorer »

Par
Laurent Trupiano
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Lors de la tradi­tion­nelle remise des diplômes de fin d’études au sein de son académie, Rafael Nadal essaye toujours de faire passer des messages aux élèves.

Chaque année, un parrain est aussi présent pour appuyer les propos de l’Espagnol. En 2026, c’est Ana Ivanovic, lauréate en 2008 à Roland Garros qui était la marraine. 

Lors de sa prise de parle, Rafa a juste rappelé quelques bases qui permet­tront à ces jeunes de pour­suivre leur carrière professionnelle.

« À partir d’aujourd’hui, vous allez relever de nouveaux défis et saisir de nouvelles oppor­tu­nités. Certains d’entre vous auront une voie toute tracée, tandis que d’autres seront encore en train de la décou­vrir. Ce qui compte, c’est de toujours garder votre curio­sité, votre envie d’apprendre et la volonté de conti­nuer à vous améliorer. Où que la vie vous mène, j’espère que vous garderez toujours un souvenir affec­tueux et fier de votre passage ici. J’espère que, dans de nombreuses années, vous aurez toujours le senti­ment que cette académie sera toujours votre foyer. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 11:48

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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