Roger Federer ne pouvait pas ne pas dire un mot sur la fin de carrière de son compatriote et ami, Stan Wawrinka, avec qui il a remporté la médaille d’or en double aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008.
Si ce message a été envoyé avant la retraite officielle de « Stan The Man », battu avec les honneurs ce mardi soir par Jiri Lehecka au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, il n’en reste pas moins émouvant.
« Je pense à toi. Tu me manques. Je t’aime mon gars. Profite du moment à Bâle, chez moi. À bientôt », a déclaré avec beaucoup d’affection Roger, qui a tenu à s’exprimer en français après une première partie dans la langue de Goethe.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.