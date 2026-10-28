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Le message très émou­vant de Roger Federer pour la fin de carrière de Stan Wawrinka : « Je pense à toi. Tu me manques. Et je t’aime mon gars »

Par
Thomas S
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Roger Federer ne pouvait pas ne pas dire un mot sur la fin de carrière de son compa­triote et ami, Stan Wawrinka, avec qui il a remporté la médaille d’or en double aux Jeux olym­piques de Pékin, en 2008. 

Si ce message a été envoyé avant la retraite offi­cielle de « Stan The Man », battu avec les honneurs ce mardi soir par Jiri Lehecka au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, il n’en reste pas moins émouvant. 

« Je pense à toi. Tu me manques. Je t’aime mon gars. Profite du moment à Bâle, chez moi. À bientôt », a déclaré avec beau­coup d’af­fec­tion Roger, qui a tenu à s’ex­primer en fran­çais après une première partie dans la langue de Goethe. 

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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