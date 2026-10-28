Roger Federer ne pouvait pas ne pas dire un mot sur la fin de carrière de son compa­triote et ami, Stan Wawrinka, avec qui il a remporté la médaille d’or en double aux Jeux olym­piques de Pékin, en 2008.

Si ce message a été envoyé avant la retraite offi­cielle de « Stan The Man », battu avec les honneurs ce mardi soir par Jiri Lehecka au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, il n’en reste pas moins émouvant.

« Je pense à toi. Tu me manques. Je t’aime mon gars. Profite du moment à Bâle, chez moi. À bientôt », a déclaré avec beau­coup d’af­fec­tion Roger, qui a tenu à s’ex­primer en fran­çais après une première partie dans la langue de Goethe.