La déception et l’inquiétude étaient forcément présentes ce mercredi matin après la décision de Carlos Alcaraz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati où il devait effectuer son grand retour à la compétition après quatre mois d’absence.
Une inquiétude rapidement dissipée avec les informations d’un journaliste local, expliquant que ce forfait était prévu depuis plusieurs jours, et surtout après une nouvelle vidéo du joueur espagnol en train de s’entraîner normalement sur un court de sa région natale.
Alcaraz practicing today in Murcia, the process is proceeding as planned ✅🎾— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 5, 2026
Looks like he hasn’t lost his touch for the dropshots 😅
[ 🎥 by @ALVAR0SANCHEZ ] pic.twitter.com/zXNXCeMYFx
Et visiblement, le septuple vainqueur en Grand Chelem n’a rien perdu de ses sensations avec les amorties.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 14:04