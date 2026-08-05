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Le message très positif envoyé par Alcaraz après son forfait

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Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

La décep­tion et l’in­quié­tude étaient forcé­ment présentes ce mercredi matin après la déci­sion de Carlos Alcaraz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati où il devait effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion après quatre mois d’absence. 

Une inquié­tude rapi­de­ment dissipée avec les infor­ma­tions d’un jour­na­liste local, expli­quant que ce forfait était prévu depuis plusieurs jours, et surtout après une nouvelle vidéo du joueur espa­gnol en train de s’en­traîner norma­le­ment sur un court de sa région natale. 

Et visi­ble­ment, le septuple vain­queur en Grand Chelem n’a rien perdu de ses sensa­tions avec les amorties. 

Publié le mercredi 5 août 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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