La décep­tion et l’in­quié­tude étaient forcé­ment présentes ce mercredi matin après la déci­sion de Carlos Alcaraz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati où il devait effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion après quatre mois d’absence.

Une inquié­tude rapi­de­ment dissipée avec les infor­ma­tions d’un jour­na­liste local, expli­quant que ce forfait était prévu depuis plusieurs jours, et surtout après une nouvelle vidéo du joueur espa­gnol en train de s’en­traîner norma­le­ment sur un court de sa région natale.

Alcaraz prac­ti­cing today in Murcia, the process is procee­ding as planned ✅🎾



Looks like he hasn’t lost his touch for the drop­shots 😅



[ 🎥 by @ALVAR0SANCHEZ ] pic.twitter.com/zXNXCeMYFx — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 5, 2026

Et visi­ble­ment, le septuple vain­queur en Grand Chelem n’a rien perdu de ses sensa­tions avec les amorties.