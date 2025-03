Le monde du tennis est en deuil en ce jeudi 6 mars 2025.

Fred Stolle, ancien 2e joueur mondial et double vain­queur en Grand Chelem en simple dont Roland‐Garros en 1965, est décédé ce jour à l’âge de 86 ans.

L’ancien joueur austra­lien, qui s’était égale­ment distingué en double en raflant pas moins de 17 titres du Grand Chelem (10 en double, 7 en double mixte), va laisser un grand vide dans le coeur de ses fans.

A 3‑time Roland‐Garros cham­pion, (1965 singles and doubles, 1968 doubles) Fred Stolle has sadly passed away, aged 86 years old. All our thoughts go out to his family, his loved ones, and the Australian commu­nity, who he had a major impact on, long after his career in the… pic.twitter.com/QxswgdtjBJ