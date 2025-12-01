Il incarnait un style, il était aussi une légende de l’autre côté des alpes. Né le 11 septembre 1933 à Tunis, Nicola Pietrangeli a remporté deux fois les Internationaux de France de tennis, en 1959 et 1960. Il a également atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.
Addio a Nicola #Pietrangeli, icona mondiale del tennis e Collare d’Oro alla carriera 🖤— CONI (@Coninews) December 1, 2025
Buonfiglio : “Ha portato l’Italia sulla ribalta internazionale”
Leggi la notizia 👉 https://t.co/lv5V9IAezZ#Tennis @federtennis pic.twitter.com/jinuqPMoZs
Un court porte son nom à Rome et jusqu’au bout Nicola a suivi l’actualité du tennis. Il a donc assisté à l’ascension de son pays au sommet du tennis mondial. Toujours tiré à quatre épingles, il symbolisait aussi la classe à l’italienne.
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 12:12