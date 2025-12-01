Il incar­nait un style, il était aussi une légende de l’autre côté des alpes. Né le 11 septembre 1933 à Tunis, Nicola Pietrangeli a remporté deux fois les Internationaux de France de tennis, en 1959 et 1960. Il a égale­ment atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

Addio a Nicola #Pietrangeli, icona mondiale del tennis e Collare d’Oro alla carriera 🖤

Buonfiglio : “Ha portato l’Italia sulla ribalta inter­na­zio­nale”



Leggi la notizia 👉 https://t.co/lv5V9IAezZ#Tennis @federtennis

Un court porte son nom à Rome et jusqu’au bout Nicola a suivi l’ac­tua­lité du tennis. Il a donc assisté à l’as­cen­sion de son pays au sommet du tennis mondial. Toujours tiré à quatre épingles, il symbo­li­sait aussi la classe à l’italienne.