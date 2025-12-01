AccueilATPLe monde du tennis est en deuil, une légende italienne s'est éteinte...
ATP

Le monde du tennis est en deuil, une légende italienne s’est éteinte…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

357
Pietrangeli
Screenshot

Il incar­nait un style, il était aussi une légende de l’autre côté des alpes. Né le 11 septembre 1933 à Tunis, Nicola Pietrangeli a remporté deux fois les Internationaux de France de tennis, en 1959 et 1960. Il a égale­ment atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

Un court porte son nom à Rome et jusqu’au bout Nicola a suivi l’ac­tua­lité du tennis. Il a donc assisté à l’as­cen­sion de son pays au sommet du tennis mondial. Toujours tiré à quatre épingles, il symbo­li­sait aussi la classe à l’italienne.

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 12:12

Article précédent
Le scoop de Daniil Medvedev sur Gilles Cervara, son ancien entraî­neur : « Je sais déjà qui il va entraîner un nouveau joueur »
Article suivant
Guillaume Peyre, coach de Baghdatis au moment de la finale de l’Open d’Australie 2006 contre Federer : « Marcos mène d’un set et un break contre Roger et j’ai tout de suite senti qu’il n’y croyait pas suffisamment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.