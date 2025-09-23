C’est avec beau­coup de peine que nous avons appris le décès de l’un des plus grands coachs de l’ère moderne : Nikola Pilic. Le premier mentor de Novak Djokovic est décédé à l’âge de 87 ans.

Tužna vest ovog jutra. Jedan od najzas­luž­nijih za kari­jeru Novaka Đokovića, Nikola « Niki » Pilić preminuo je u 87. godini života.



Nikola je kao selektor čak 5 puta osvajao Dejvis kup, od čega se posebno pamti titula sa Srbijom 2010. godine !



Slava mu ! 🕯️🤍 pic.twitter.com/nJzzQmIwx4 — Wolfy 🇷🇸 (@BigBadWolfWolfy) September 23, 2025

Niki, comme l’ap­pe­lait ses proches, était plus qu’un coach, il a aussi été le leader de la Serbie. En tant que capi­taine, il a remporté la Coupe Davis à cinq reprises, dont le titre avec la Serbie en 2010 reste parti­cu­liè­re­ment mémorable !

Il a aussi formé Nole et lui a donné cette confiance qui a permis à Djokovic de devenir le plus grand joueur de tous les temps. Forcément, c’est un jour très triste pour Novak et toutes les personnes qui étaient proches de cette grande figure du tennis moderne.