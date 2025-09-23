AccueilATPLe monde du tennis et Novak Djokovic touchés par un décès
Le monde du tennis et Novak Djokovic touchés par un décès

Jean Muller
Par Jean Muller

C’est avec beau­coup de peine que nous avons appris le décès de l’un des plus grands coachs de l’ère moderne : Nikola Pilic. Le premier mentor de Novak Djokovic est décédé à l’âge de 87 ans.

Niki, comme l’ap­pe­lait ses proches, était plus qu’un coach, il a aussi été le leader de la Serbie. En tant que capi­taine, il a remporté la Coupe Davis à cinq reprises, dont le titre avec la Serbie en 2010 reste parti­cu­liè­re­ment mémorable !

Il a aussi formé Nole et lui a donné cette confiance qui a permis à Djokovic de devenir le plus grand joueur de tous les temps. Forcément, c’est un jour très triste pour Novak et toutes les personnes qui étaient proches de cette grande figure du tennis moderne.

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 11:40

