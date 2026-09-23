Aujourd’hui 19e joueur mondial, Valentin Vacherot tentera de défendre à Shanghaï du 7 au 18 octobre les 1000 points de son improbable sacre de l’an dernier.
En attendant, le Monégasque de 27 ans a évoqué au micro de l’ATP sa passion pour le tennis et son goût pour l’effort.
« Une chose qui me motive vraiment et qui m’aide surtout, c’est que j’adore jouer au tennis. C’est vraiment facile pour moi de me réveiller chaque matin et d’aller m’entraîner. Il n’y a que quelques séances d’entraînement dans l’année où je suis trop fatigué. Je peux les compter sur les doigts d’une main. Parfois, ce sont mes entraîneurs qui doivent m’arracher du court plutôt que moi‐même, parce que je suis tout simplement absorbé par le jeu. Et même si ça se passe vraiment mal, je continue d’essayer. Je veux toujours bien jouer. »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 14:55