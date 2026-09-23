Aujourd’hui 19e joueur mondial, Valentin Vacherot tentera de défendre à Shanghaï du 7 au 18 octobre les 1000 points de son impro­bable sacre de l’an dernier.

En atten­dant, le Monégasque de 27 ans a évoqué au micro de l’ATP sa passion pour le tennis et son goût pour l’effort.

« Une chose qui me motive vrai­ment et qui m’aide surtout, c’est que j’adore jouer au tennis. C’est vrai­ment facile pour moi de me réveiller chaque matin et d’aller m’entraîner. Il n’y a que quelques séances d’entraînement dans l’année où je suis trop fatigué. Je peux les compter sur les doigts d’une main. Parfois, ce sont mes entraî­neurs qui doivent m’arracher du court plutôt que moi‐même, parce que je suis tout simple­ment absorbé par le jeu. Et même si ça se passe vrai­ment mal, je continue d’essayer. Je veux toujours bien jouer. »