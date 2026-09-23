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Le Monégasque Valentin Vacherot, 19e joueur mondial : « Je peux compter sur les doigts d’une main les séances d’en­traî­ne­ment dans l’année où je suis vrai­ment fatigué »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 19e joueur mondial, Valentin Vacherot tentera de défendre à Shanghaï du 7 au 18 octobre les 1000 points de son impro­bable sacre de l’an dernier. 

En atten­dant, le Monégasque de 27 ans a évoqué au micro de l’ATP sa passion pour le tennis et son goût pour l’effort. 

« Une chose qui me motive vrai­ment et qui m’aide surtout, c’est que j’adore jouer au tennis. C’est vrai­ment facile pour moi de me réveiller chaque matin et d’aller m’entraîner. Il n’y a que quelques séances d’entraînement dans l’année où je suis trop fatigué. Je peux les compter sur les doigts d’une main. Parfois, ce sont mes entraî­neurs qui doivent m’arracher du court plutôt que moi‐même, parce que je suis tout simple­ment absorbé par le jeu. Et même si ça se passe vrai­ment mal, je continue d’essayer. Je veux toujours bien jouer. »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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