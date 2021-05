Lauréat de ses 87e et 88e trophées en carrière à Barcelone et Rome cette saison, Rafael Nadal a déjà reçu sa 12e coupe barce­lo­naise et son 10e Masters 1000 de Rome au sein de son musée.

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de l’Académie, le Majorquin a d’ailleurs tenu à remer­cier tous ses fans en leur présen­tant ses deux dernières acquisitions.

Des images et des chiffres qui font forcé­ment tourner la tête, et l’his­toire ne dit pas s’il reste suffi­sam­ment de place dans le musée pour accueillir tous les trophées de Rafa jusqu’à la fin de sa carrière…