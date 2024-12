En concur­rence avec le talen­tueux chinois, Shang Juncheng, dans la course pour le prix de la révé­la­tion de l’année 2024 sur le circuit ATP, Jakub Mensik l’a fina­le­ment et logi­que­ment emporté.

167e joueur mondial il y a tout juste un an, le Tchèque de 19 ans a gagné près de 120 places pour terminer la saison au 48e rang mondial.

Don’t forget his name 👀 @mensik_jakub_ is your 2024 Newcomer of the Year 👏 #ATPAwards