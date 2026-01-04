Révélation inat­tendue de la saison 2025 grâce à son sacre incroyable et histo­rique sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot, actuel 31e joueur mondial, peut voir beau­coup plus grand en termes de classement.

Le Monégasque peut en effet clai­re­ment viser le Top 20 mondial d’ici les prochaines semaines alors qu’il n’a que 52 petits points à défendre d’ici le début de la saison sur terre battue.

Un nombre insi­gni­fiant au regard de ce qu’il pour­rait empo­cher lors des prochains tour­nois. Et cela commence dès ce lundi sur l’ATP 250 de Brisbane où il sera opposé à Sebastian Korda pour son entrée en lice.