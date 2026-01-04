Révélation inattendue de la saison 2025 grâce à son sacre incroyable et historique sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot, actuel 31e joueur mondial, peut voir beaucoup plus grand en termes de classement.
Le Monégasque peut en effet clairement viser le Top 20 mondial d’ici les prochaines semaines alors qu’il n’a que 52 petits points à défendre d’ici le début de la saison sur terre battue.
Un nombre insignifiant au regard de ce qu’il pourrait empocher lors des prochains tournois. Et cela commence dès ce lundi sur l’ATP 250 de Brisbane où il sera opposé à Sebastian Korda pour son entrée en lice.
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 18:06