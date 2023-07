Dimanche dernier en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a fracassé une raquette contre le poteau du filet et ainsi écopé d’une amende de plusieurs milliers d’euros.

L’occasion pour la page Instagram Howdy Tennis de faire le compte sur le nombre de raquettes cassées par le Big 3.

Sans surprise, Djokovic truste large­ment en tête du clas­se­ment avec un total 62 raquettes cassées à son actif, soit… 57 de plus que Roger Federer, qui se défou­lait parfois sur son maté­riel en début de carrière.

Concernant Rafael Nadal, la statis­tique est connue : il n’a jamais cassé la moindre raquette au cours de sa carrière.

« Tu lances une raquette et je ne suis plus ton entraî­neur. Il y a des millions d’en­fants dans le monde qui adore­raient avoir une raquette et qui n’en ont pas », avait prévenu Toni Nadal en s’adres­sant à Rafa lorsque ce dernier n’avait que six ans. L’Espagnol n’a jamais oublié.