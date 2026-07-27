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Le nouveau chan­tier de Jannik Sinner à l’en­traî­ne­ment, le reste du circuit peut avoir peur

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal afin de préparer au mieux le tournoi de Cincinnati et l’US Open, Jannik Sinner a été aperçu ce lundi à l’en­traî­ne­ment du côté de Monte‐Carlo.

Et si le récent vain­queur de Wimbledon a long­temps travaillé sur son service, en première comme en deuxième balle, il a cette fois décidé de perfec­tionner un autre aspect de son jeu : l’amortie. 

Et si l’ac­tuel numéro 1 mondial venait à rendre son jeu encore plus impré­vi­sible, à la manière de son grand rival, Carlos Alcaraz, grâce à ce coup très spéci­fique et dévas­ta­teur, on souhaite déjà bonne chance à ses futurs adversaires. 

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 19:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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