Quelques jours après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal afin de préparer au mieux le tournoi de Cincinnati et l’US Open, Jannik Sinner a été aperçu ce lundi à l’en­traî­ne­ment du côté de Monte‐Carlo.

Et si le récent vain­queur de Wimbledon a long­temps travaillé sur son service, en première comme en deuxième balle, il a cette fois décidé de perfec­tionner un autre aspect de son jeu : l’amortie.

Jannik Sinner trai­ning in Monte Carlo today ! 🎾🦊



🎥 Rednote 423136795 pic.twitter.com/QDOroyF1dW — janniksin archive (@sinnervideos) July 27, 2026

Et si l’ac­tuel numéro 1 mondial venait à rendre son jeu encore plus impré­vi­sible, à la manière de son grand rival, Carlos Alcaraz, grâce à ce coup très spéci­fique et dévas­ta­teur, on souhaite déjà bonne chance à ses futurs adversaires.