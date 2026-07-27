Quelques jours après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal afin de préparer au mieux le tournoi de Cincinnati et l’US Open, Jannik Sinner a été aperçu ce lundi à l’entraînement du côté de Monte‐Carlo.
Et si le récent vainqueur de Wimbledon a longtemps travaillé sur son service, en première comme en deuxième balle, il a cette fois décidé de perfectionner un autre aspect de son jeu : l’amortie.
Jannik Sinner training in Monte Carlo today ! 🎾🦊— janniksin archive (@sinnervideos) July 27, 2026
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Et si l’actuel numéro 1 mondial venait à rendre son jeu encore plus imprévisible, à la manière de son grand rival, Carlos Alcaraz, grâce à ce coup très spécifique et dévastateur, on souhaite déjà bonne chance à ses futurs adversaires.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 19:44