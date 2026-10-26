Les rumeurs étaient donc vraies.

Pas celles concer­nant Juan Carlos Ferrero, qui n’a jamais caché son désir d’en­traîner Jannik Sinner, mais bien celles sur Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka pour encore quelques temps alors que le Suisse prendra sa retraite à l’issue du tournoi de Bâle, qui a débuté ce lundi.

En effet, selon les infor­ma­tions du très sérieux The Times, l’ac­tuel numéro 1 mondial a choisi l’en­traî­neur Suédois pour remplacer Darren Cahill, qui quit­tera son staff à la fin de la saison. De la même manière que l’Australien, Norman formera un duo avec Simone Vagnozzi.

EXCLUSIVE : Jannik Sinner has chosen Magnus Norman as his new coach for next season, with Darren Cahill expected to retire.



Norman, who will work along­side Vagnozzi, has been coveted by several top ten players during his final season with Stan Wawrinkahttps://t.co/8gsEOz7ILP — Tom Kershaw (@trlkershaw) October 26, 2026

Un choix très perti­nent de la part de l’Italien qui mise sur la séré­nité avec l’an­cien 2e joueur mondial et fina­liste de Roland‐Garros en 2000, aux côtés de « Stan The Man » de 2013 à 2017 puis de 2019 à 2020 et enfin de 2022 à aujourd’hui. À noter qu’il a égale­ment entraîné son compa­triote, Robin Soderling, avec qui il est allé jusqu’en finale de Roland‐Garros 2009 après une victoire contre un certain Rafael Nadal en huitièmes de finale.