Les rumeurs étaient donc vraies.
Pas celles concernant Juan Carlos Ferrero, qui n’a jamais caché son désir d’entraîner Jannik Sinner, mais bien celles sur Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka pour encore quelques temps alors que le Suisse prendra sa retraite à l’issue du tournoi de Bâle, qui a débuté ce lundi.
En effet, selon les informations du très sérieux The Times, l’actuel numéro 1 mondial a choisi l’entraîneur Suédois pour remplacer Darren Cahill, qui quittera son staff à la fin de la saison. De la même manière que l’Australien, Norman formera un duo avec Simone Vagnozzi.
Un choix très pertinent de la part de l’Italien qui mise sur la sérénité avec l’ancien 2e joueur mondial et finaliste de Roland‐Garros en 2000, aux côtés de « Stan The Man » de 2013 à 2017 puis de 2019 à 2020 et enfin de 2022 à aujourd’hui. À noter qu’il a également entraîné son compatriote, Robin Soderling, avec qui il est allé jusqu’en finale de Roland‐Garros 2009 après une victoire contre un certain Rafael Nadal en huitièmes de finale.
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 21:13