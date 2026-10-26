Accueil ATP

Le nouveau coach de Jannik Sinner dévoilé !

Par
Thomas S
-

Les rumeurs étaient donc vraies.

Pas celles concer­nant Juan Carlos Ferrero, qui n’a jamais caché son désir d’en­traîner Jannik Sinner, mais bien celles sur Magnus Norman, coach de Stan Wawrinka pour encore quelques temps alors que le Suisse prendra sa retraite à l’issue du tournoi de Bâle, qui a débuté ce lundi. 

En effet, selon les infor­ma­tions du très sérieux The Times, l’ac­tuel numéro 1 mondial a choisi l’en­traî­neur Suédois pour remplacer Darren Cahill, qui quit­tera son staff à la fin de la saison. De la même manière que l’Australien, Norman formera un duo avec Simone Vagnozzi. 

Un choix très perti­nent de la part de l’Italien qui mise sur la séré­nité avec l’an­cien 2e joueur mondial et fina­liste de Roland‐Garros en 2000, aux côtés de « Stan The Man » de 2013 à 2017 puis de 2019 à 2020 et enfin de 2022 à aujourd’hui. À noter qu’il a égale­ment entraîné son compa­triote, Robin Soderling, avec qui il est allé jusqu’en finale de Roland‐Garros 2009 après une victoire contre un certain Rafael Nadal en huitièmes de finale. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 21:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥