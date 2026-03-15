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Le nouveau craquage de Moutet qui risque de lui coûter très cher

Par
Thomas S
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Personnage contrasté du monde du tennis, Corentin Moutet a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs. 

Engagé cette semaine sur le très relevé Challenger de Phoenix suite à son élimi­na­tion d’en­trée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, le Français a été l’au­teur d’un gros craquage lors de sa défaite face à Marcos Giron en demi‐finales. 

Après avoir commis une faute sur balle de match, l’ac­tuel 33e mondial a tout bonne­ment balancé sa raquette de rage hors des limites du court et du stade. 

Un geste à la fois inutile et dange­reux qui devrait valoir une amende bien salée au numéro 3 trico­lore au clas­se­ment ATP. 

Publié le dimanche 15 mars 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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