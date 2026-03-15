Personnage contrasté du monde du tennis, Corentin Moutet a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs.

Engagé cette semaine sur le très relevé Challenger de Phoenix suite à son élimi­na­tion d’en­trée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, le Français a été l’au­teur d’un gros craquage lors de sa défaite face à Marcos Giron en demi‐finales.

Après avoir commis une faute sur balle de match, l’ac­tuel 33e mondial a tout bonne­ment balancé sa raquette de rage hors des limites du court et du stade.

Not sure I’ve ever seen a player just chuck his racquet like that before. He shakes hands sans stick 😂



That’s Corentin Moutet 🤯 pic.twitter.com/0dPXpEhwPM — Yeticus Maximus Stackimus (@YeticusMaxi) March 15, 2026

Un geste à la fois inutile et dange­reux qui devrait valoir une amende bien salée au numéro 3 trico­lore au clas­se­ment ATP.