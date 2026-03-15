Personnage contrasté du monde du tennis, Corentin Moutet a encore donné du grain à moudre à ses détracteurs.
Engagé cette semaine sur le très relevé Challenger de Phoenix suite à son élimination d’entrée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, le Français a été l’auteur d’un gros craquage lors de sa défaite face à Marcos Giron en demi‐finales.
Après avoir commis une faute sur balle de match, l’actuel 33e mondial a tout bonnement balancé sa raquette de rage hors des limites du court et du stade.
Not sure I’ve ever seen a player just chuck his racquet like that before. He shakes hands sans stick 😂— Yeticus Maximus Stackimus (@YeticusMaxi) March 15, 2026
That’s Corentin Moutet 🤯 pic.twitter.com/0dPXpEhwPM
Un geste à la fois inutile et dangereux qui devrait valoir une amende bien salée au numéro 3 tricolore au classement ATP.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 16:16