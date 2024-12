C’est offi­ciel, les phases finales de la Coupe Davis vont bel et bien déménagées.

Alors qu’elles se dérou­laient depuis 2019 à Malaga, dans le sud de l’Espagne, elles auront désor­mais lieu en Italie jusqu’en 2027. Et à en croire la presse trans­al­pine, c’est la ville de Bologne qui a été sélectionnée.

The Davis Cup Final 8 is heading to Italy 🇮🇹



The nation has been announced as the host for the next three years ➡️ https://t.co/FK2LwcQ3PG#DavisCup pic.twitter.com/iEwkFN4pt2