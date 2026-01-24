C’était annoncé et c’est désormais officiel, Carlos Alcaraz va avoir droit à son propre logo chez Nike, comme ses illustres aînés, Roger Federer et Rafael Nadal.
La multinationale américaine a en effet demandé l’obtention d’un brevet avec les initiales « CA » auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Et voici à quoi il va ressembler :
Si l’actuel numéro 1 mondial a décidé d’imiter Federer en utilisant ses initiales comme représentation visuelle, son design est en revanche plus moderne, voire « freestyle », et beaucoup moins carré.
Selon plusieurs sources proche du dossier, le prodige espagnol devrait commencer à utiliser son logo sur ses tenues à partir de Roland‐Garros. Il deviendrait alors le troisième joueur de l’histoire sponsorisé par Nike, après Roger et Rafa, à obtenir un tel privilège.
À noter que la marque à la virgule va débourser la modique somme de 700 dollars pour l’acquisition et l’utilisation de ce logo, alors que ce dernier risque de lui rapporter, au bas mot, plusieurs centaines de millions de dollars.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 19:15