Le nouveau logo de Carlos Alcaraz dévoilé, Federer et Nadal ne sont plus seuls

C’était annoncé et c’est désor­mais offi­ciel, Carlos Alcaraz va avoir droit à son propre logo chez Nike, comme ses illustres aînés, Roger Federer et Rafael Nadal.

La multi­na­tio­nale améri­caine a en effet demandé l’ob­ten­tion d’un brevet avec les initiales « CA » auprès de l’Office améri­cain des brevets et des marques. Et voici à quoi il va ressembler : 

Si l’ac­tuel numéro 1 mondial a décidé d’imiter Federer en utili­sant ses initiales comme repré­sen­ta­tion visuelle, son design est en revanche plus moderne, voire « free­style », et beau­coup moins carré. 

Selon plusieurs sources proche du dossier, le prodige espa­gnol devrait commencer à utiliser son logo sur ses tenues à partir de Roland‐Garros. Il devien­drait alors le troi­sième joueur de l’his­toire spon­so­risé par Nike, après Roger et Rafa, à obtenir un tel privilège. 

À noter que la marque à la virgule va débourser la modique somme de 700 dollars pour l’ac­qui­si­tion et l’uti­li­sa­tion de ce logo, alors que ce dernier risque de lui rapporter, au bas mot, plusieurs centaines de millions de dollars.

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 19:15

