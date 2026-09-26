Accueil ATP

Le nouveau phéno­mène du circuit, conseillé par Alcaraz : « Carlos est une personne formi­dable. Il m’a beau­coup aidé »

Par
Baptiste Mulatier
-
1646

Véritable révé­la­tion de cette saison 2026, Rafael Jodar parti­cipe ce week‐end à Londres à la neuvième édition de la Laver Cup. 

Tombeur d’Alexander Bublik (6−2, 6–3), le jeune espa­gnol a expliqué qu’il avait pu compter sur le soutien de son compa­triote et coéqui­pier au sein la Team Europe, Carlos Alcaraz. 

« Carlos est une personne formi­dable, un grand joueur. Il m’a beau­coup aidé depuis mon arrivée ici à Londres. Il a déjà parti­cipé à cette compé­ti­tion à deux reprises, si je ne me trompe pas. Il en sait donc plus que moi sur son fonc­tion­ne­ment. Et le fait que nous soyons Espagnols, je pense que ça aide. La langue, ça aide toujours. Je suis très recon­nais­sant de passer cette semaine avec lui ; nous allons essayer de remporter cette compé­ti­tion tous les deux », a déclaré le 14e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥