Véritable révé­la­tion de cette saison 2026, Rafael Jodar parti­cipe ce week‐end à Londres à la neuvième édition de la Laver Cup.

Tombeur d’Alexander Bublik (6−2, 6–3), le jeune espa­gnol a expliqué qu’il avait pu compter sur le soutien de son compa­triote et coéqui­pier au sein la Team Europe, Carlos Alcaraz.

« Carlos est une personne formi­dable, un grand joueur. Il m’a beau­coup aidé depuis mon arrivée ici à Londres. Il a déjà parti­cipé à cette compé­ti­tion à deux reprises, si je ne me trompe pas. Il en sait donc plus que moi sur son fonc­tion­ne­ment. Et le fait que nous soyons Espagnols, je pense que ça aide. La langue, ça aide toujours. Je suis très recon­nais­sant de passer cette semaine avec lui ; nous allons essayer de remporter cette compé­ti­tion tous les deux », a déclaré le 14e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.