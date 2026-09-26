Véritable révélation de cette saison 2026, Rafael Jodar participe ce week‐end à Londres à la neuvième édition de la Laver Cup.
Tombeur d’Alexander Bublik (6−2, 6–3), le jeune espagnol a expliqué qu’il avait pu compter sur le soutien de son compatriote et coéquipier au sein la Team Europe, Carlos Alcaraz.
« Carlos est une personne formidable, un grand joueur. Il m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée ici à Londres. Il a déjà participé à cette compétition à deux reprises, si je ne me trompe pas. Il en sait donc plus que moi sur son fonctionnement. Et le fait que nous soyons Espagnols, je pense que ça aide. La langue, ça aide toujours. Je suis très reconnaissant de passer cette semaine avec lui ; nous allons essayer de remporter cette compétition tous les deux », a déclaré le 14e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 10:57