Chaque inter­ven­tion de John McEnroe possède son lot d’im­pré­vi­si­bi­lité. Après sa remarque très contro­versée sur un Rafael Nadal, battu par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, même à son meilleur niveau, l’Américain a été inter­rogé par Corriere Della Serra sur la forme actuelle de Novak Djokovic.

« Je ne peux que l’ad­mirer : entre amis, je l’ap­pelle le Lebron du tennis. Pour des raisons d’âge, il a du mal à suivre Sinner et Alcaraz, mais il reste un prodige, un homme à étudier pour la science ! Et il a une expé­rience sans limite, son véri­table atout. Zverev lui a cédé en jouant trop défen­si­ve­ment mais Jannik a une puis­sance et une vitesse de frappe que personne n’a aujourd’hui. Pourquoi Novak abandonnerait‐il s’il est toujours aussi compé­titif à 38 ans ? Il me laisse sans voix. Les autres s’ef­fondrent en compa­raison de ces deux jeunes phéno­mènes. Regardez Zverev : il ne s’est jamais remis de la leçon que lui a donnée Sinner en Australie… Un grand athlète, dépassé par le meilleur des meilleurs. Mais Djokovic non, il se relève toujours. »