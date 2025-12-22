Carlos Alcaraz, qui arbore déjà une Tour Eiffel tatouée sur la cheville gauche en souvenir de son premier sacre à Roland‐Garros, a pour habitude de se faire tatouer à chaque victoire en Grand Chelem.
Pour célébrer son deuxième titre à l’US Open, remporté en septembre dernier notamment grâce à une victoire en finale face à Jannik Sinner, le numéro 1 mondial a cette fois choisi un tatouage sur le bras gauche, représentant la Statue de la Liberté accompagnée du pont de Brooklyn.
Carlos Alcaraz got a new tattoo of the Statue of Liberty and Brooklyn Bridge— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 22, 2025
🗽 pic.twitter.com/HIASFAz35g
L’Espagnol a dévoilé une partie du résultat sur son compte Instagram.
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 09:58