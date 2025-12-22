Carlos Alcaraz, qui arbore déjà une Tour Eiffel tatouée sur la cheville gauche en souvenir de son premier sacre à Roland‐Garros, a pour habi­tude de se faire tatouer à chaque victoire en Grand Chelem.

Pour célé­brer son deuxième titre à l’US Open, remporté en septembre dernier notam­ment grâce à une victoire en finale face à Jannik Sinner, le numéro 1 mondial a cette fois choisi un tatouage sur le bras gauche, repré­sen­tant la Statue de la Liberté accom­pa­gnée du pont de Brooklyn.

Carlos Alcaraz got a new tattoo of the Statue of Liberty and Brooklyn Bridge



🗽 pic.twitter.com/HIASFAz35g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 22, 2025

L’Espagnol a dévoilé une partie du résultat sur son compte Instagram.