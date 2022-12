« Mon grand‐père m’a toujours dit de me concen­trer sur les trois ‘C’ : cabeza (la tête), corazón (le coeur), cojones (les couilles) », révé­lait Carlos Alcaraz en avril dernier à Miami, après avoir remporté son tout premier Masters 1000.

Le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire garde toujours cette « règle » en tête. Et il l’aura même ancrée sur la peau puis­qu’il a décidé de se faire tatouer sur l’avant‐bras gauche « les trois C ».

L’Espagnol doit désor­mais s’en­voler dans les prochains jours pour l’Australie.