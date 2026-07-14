Même s’il a encore été assez durement critiqué par Jim Courier pour sa passivité lors de sa finale de Wimbledon perdue contre Jannik Sinner, Alexander Zverev a amorcé une vraie mutation dans son jeu en décidant de jouer de manière plus offensive et en prenant plus de risques.
Conscient qu’il lui reste encore du travail, l’Allemand a en tout cas confirmé cette tendance lors de sa conférence de presse d’après finale sur le Grand Chelem londonien.
« Je l’ai dit en début de saison et je n’ai pas changé d’avis. C’est le tennis que je veux jouer. En début de saison, il a pu y avoir des matches dans lesquels je n’étais pas encore à l’aise avec ce style de jeu, mais je n’ai jamais renoncé à le faire mien. Plus je le pratique et meilleur je deviens. J’ai gagné mon premier Grand Chelem à Roland‐Garros et j’ai fait une finale de Wimbledon, j’imagine que ça veut dire que ça fonctionne. Est‐ce que c’est parfait ? Non, mais je pense que je suis dans la bonne direction. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 13:13