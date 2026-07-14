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Le nouveau Zverev est défi­ni­ti­ve­ment arrivé : « Je l’ai dit en début de saison et je n’ai pas changé d’avis. C’est le tennis que je veux jouer »

Par
Thomas S
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Même s’il a encore été assez dure­ment critiqué par Jim Courier pour sa passi­vité lors de sa finale de Wimbledon perdue contre Jannik Sinner, Alexander Zverev a amorcé une vraie muta­tion dans son jeu en déci­dant de jouer de manière plus offen­sive et en prenant plus de risques. 

Conscient qu’il lui reste encore du travail, l’Allemand a en tout cas confirmé cette tendance lors de sa confé­rence de presse d’après finale sur le Grand Chelem londonien. 

« Je l’ai dit en début de saison et je n’ai pas changé d’avis. C’est le tennis que je veux jouer. En début de saison, il a pu y avoir des matches dans lesquels je n’étais pas encore à l’aise avec ce style de jeu, mais je n’ai jamais renoncé à le faire mien. Plus je le pratique et meilleur je deviens. J’ai gagné mon premier Grand Chelem à Roland‐Garros et j’ai fait une finale de Wimbledon, j’ima­gine que ça veut dire que ça fonc­tionne. Est‐ce que c’est parfait ? Non, mais je pense que je suis dans la bonne direction. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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