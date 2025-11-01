Principale tête d’af­fiche de l’ATP 250 d’Athènes qui débute ce 2 novembre, Novak Djokovic a hérité d’un tableau rela­ti­ve­ment à sa portée suite au tirage au sort effectué ce vendredi.

Exempté de premier tour, il affron­tera Tabilo ou Walton pour ses débuts avant un poten­tiel quart de finale face à Nuno Borges ou son compa­triote, Laslo Djere. Cela pour­rait ensuite se corser avec un probable affron­te­ment contre Opelka, Marozsan ou Nakashima en demi‐finales.

La ques­tion est désor­mais de savoir si le Serbe s’est remis de ses problèmes physiques apparus à Shanghai et sur l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam.