Principale tête d’affiche de l’ATP 250 d’Athènes qui débute ce 2 novembre, Novak Djokovic a hérité d’un tableau relativement à sa portée suite au tirage au sort effectué ce vendredi.
Exempté de premier tour, il affrontera Tabilo ou Walton pour ses débuts avant un potentiel quart de finale face à Nuno Borges ou son compatriote, Laslo Djere. Cela pourrait ensuite se corser avec un probable affrontement contre Opelka, Marozsan ou Nakashima en demi‐finales.
La question est désormais de savoir si le Serbe s’est remis de ses problèmes physiques apparus à Shanghai et sur l’exhibition, Six Kings Slam.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 15:55