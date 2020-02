Finaliste malheureux de l’Open d’Australie, Dominic Thiem a aussi vécu une quinzaine mouvementée en coulisse en raison de sa séparation avec Thomas Muster. L’Autrichien avait débuté avec son glorieux aîné lors de l’ATP Cup mais la collaboration n’a duré que quelques jours en raison de désaccords sur la manière dont le numéro 4 mondial devait jouer.

Wolfgang Thiem, le père de Dominic, a expliqué pourquoi l’association n’avait pas fonctionné comme le rapporte Tennis.com : « Pour moi, le plus important est que l’entraîneur comprenne ce dont le joueur a besoin et non pas qu’il veuille une copie de lui-même. Dominic a besoin de quelqu’un qui lui donne un espace libre pour se développer et jouer son jeu. » Si officiellement les deux parties se sont quittées en bon terme, cette sortie du père de Dominic Thiem s’apparente à une critique sur la vision que souhaitait imposer Thomas Muster à son fils.