Holger Rune a bien fait de prendre son temps pour revenir, et il a choisi le bon moment.
Victime d’une rupture totale du tendon d’Achilleil y a 11 mois presque jour pour jour, le Danois a signé une deuxième victoire en deux jours, et pas des moindres.
Facile vainqueur pour son premier match à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie (6−3, 6–3, face au 596e mondial, Radulov), le chouchou de Copenhague s’est offert ce samedi Grigor Dimitrov après une superbe bataille : 3–6, 6–3, 7–6, en 2h de jeu.
Un succès qui permet aux Danois de recoller à 2–2 avant le double décisif.
C’est ce qu’on appelle un retour en fanfare
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 18:32