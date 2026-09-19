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Le petit exploit de Rune, vain­queur de Dimitrov après 11 mois d’absence

Par
Thomas S
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Holger Rune a bien fait de prendre son temps pour revenir, et il a choisi le bon moment.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achilleil y a 11 mois presque jour pour jour, le Danois a signé une deuxième victoire en deux jours, et pas des moindres.

Facile vain­queur pour son premier match à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie (6−3, 6–3, face au 596e mondial, Radulov), le chou­chou de Copenhague s’est offert ce samedi Grigor Dimitrov après une superbe bataille : 3–6, 6–3, 7–6, en 2h de jeu. 

Un succès qui permet aux Danois de recoller à 2–2 avant le double décisif. 

C’est ce qu’on appelle un retour en fanfare

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 18:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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