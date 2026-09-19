Holger Rune a bien fait de prendre son temps pour revenir, et il a choisi le bon moment.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achilleil y a 11 mois presque jour pour jour, le Danois a signé une deuxième victoire en deux jours, et pas des moindres.

Facile vain­queur pour son premier match à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie (6−3, 6–3, face au 596e mondial, Radulov), le chou­chou de Copenhague s’est offert ce samedi Grigor Dimitrov après une superbe bataille : 3–6, 6–3, 7–6, en 2h de jeu.

Taper Grigor Dimitrov après 11 mois sans compé­ti­tion 7–6 au der, c’est beau !

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Un succès qui permet aux Danois de recoller à 2–2 avant le double décisif.

C’est ce qu’on appelle un retour en fanfare