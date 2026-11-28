Ces dernières heures, une vidéo de Jaime Alcaraz, le petit frère de Carlos, sur un court de tennis a large­ment circulé sur les réseaux sociaux.

Âgé de seule­ment 15 ans, le jeune Espagnol affiche déjà une gestuelle qui rappelle forte­ment celle de son illustre aîné. Une ressem­blance qui n’a pas échappé aux obser­va­teurs et qui pour­rait rapi­de­ment devenir un sujet récur­rent si Jaime venait, lui aussi, à embrasser une carrière de joueur professionnel.

« Il va falloir qu’il soit très très costaud dans la tronche. Parce qu’inévitablement et quasi­ment tous les jours de sa vie de joueur de tennis, Jaime n’existera qu’en étant comparé à Carlos. Pas facile, et souvent destruc­teur », a notam­ment commenté le jour­na­liste Benoît Maylin.

Va falloir qu’il soit très très costaud dans la tronche.

Parce qu’inévitablement et quasi­ment tous les jours de sa vie de joueur de tennis, Jaime n’existera qu’en étant comparé à Carlos.

Pas facile, et souvent destruc­teur. https://t.co/Ugv21Rops2 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 28, 2026

Si porter le même nom qu’un cham­pion comme Alcaraz peut ouvrir certaines portes, cela expose aussi Jaime à des attentes et à une pres­sion parti­cu­liè­re­ment diffi­ciles à gérer.