Le petit frère de Carlos Alcaraz fait parler de lui : « Il va falloir qu’il soit très très costaud dans la tête, parce qu’inévitablement et quasiment tous les jours de sa vie de joueur, il n’existera qu’en étant comparé à son grand frère »
Ces dernières heures, une vidéo de Jaime Alcaraz, le petit frère de Carlos, sur un court de tennis a largement circulé sur les réseaux sociaux.
Âgé de seulement 15 ans, le jeune Espagnol affiche déjà une gestuelle qui rappelle fortement celle de son illustre aîné. Une ressemblance qui n’a pas échappé aux observateurs et qui pourrait rapidement devenir un sujet récurrent si Jaime venait, lui aussi, à embrasser une carrière de joueur professionnel.
« Il va falloir qu’il soit très très costaud dans la tronche. Parce qu’inévitablement et quasiment tous les jours de sa vie de joueur de tennis, Jaime n’existera qu’en étant comparé à Carlos. Pas facile, et souvent destructeur », a notamment commenté le journaliste Benoît Maylin.
Si porter le même nom qu’un champion comme Alcaraz peut ouvrir certaines portes, cela expose aussi Jaime à des attentes et à une pression particulièrement difficiles à gérer.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.