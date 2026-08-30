Dans la nuit de samedi à dimanche, Roger Federer a été offi­ciel­le­ment intro­nisé au Hall of Fame du tennis de Newport, aux États‐Unis.

Au cours de la céré­monie, Mirka Federer a été invitée à s’ex­primer sur son mari. Et elle n’a pas hésité à ressortir sur une décla­ra­tion d’Andy Roddick au sujet du Suisse suite à la finale de Cincinnati en 2005.

Un discours qui a en tout cas bien fait rire l’an­cien joueur américain.

Mirka Federer at her husband Roger’s Hall of Fame induc­tion



“Those early days some­times I’d help warm him up before matches. I still remember Andy Roddick joking after the Cincinnati final ‘I can’t believe I lost to a guy whose girl­friend warm him up” 😭 pic.twitter.com/XYWSLbPByK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026

« À cette époque, il m’arrivait parfois de l’aider à s’échauffer avant les matchs. Je me souviens encore d’Andy Roddick qui plai­san­tait après la finale de Cincinnati : ‘Je n’arrive pas à croire que j’ai perdu contre un gars dont la copine l’aide à s’échauffer’. »