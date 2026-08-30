Dans la nuit de samedi à dimanche, Roger Federer a été officiellement intronisé au Hall of Fame du tennis de Newport, aux États‐Unis.
Au cours de la cérémonie, Mirka Federer a été invitée à s’exprimer sur son mari. Et elle n’a pas hésité à ressortir sur une déclaration d’Andy Roddick au sujet du Suisse suite à la finale de Cincinnati en 2005.
Un discours qui a en tout cas bien fait rire l’ancien joueur américain.
Mirka Federer at her husband Roger’s Hall of Fame induction— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026
“Those early days sometimes I’d help warm him up before matches. I still remember Andy Roddick joking after the Cincinnati final ‘I can’t believe I lost to a guy whose girlfriend warm him up” 😭 pic.twitter.com/XYWSLbPByK
« À cette époque, il m’arrivait parfois de l’aider à s’échauffer avant les matchs. Je me souviens encore d’Andy Roddick qui plaisantait après la finale de Cincinnati : ‘Je n’arrive pas à croire que j’ai perdu contre un gars dont la copine l’aide à s’échauffer’. »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 12:34