Accueil ATP

Le petit tacle de Mirka Federer contre Roddick pendant la céré­monie pour Roger : « Je me souviens encore d’Andy qui disait : ‘Je n’ar­rive pas à croire que j’ai perdu contre un gars dont la copine l’aide à s’échauffer’  »

Par
Thomas S
-
900

Dans la nuit de samedi à dimanche, Roger Federer a été offi­ciel­le­ment intro­nisé au Hall of Fame du tennis de Newport, aux États‐Unis. 

Au cours de la céré­monie, Mirka Federer a été invitée à s’ex­primer sur son mari. Et elle n’a pas hésité à ressortir sur une décla­ra­tion d’Andy Roddick au sujet du Suisse suite à la finale de Cincinnati en 2005. 

Un discours qui a en tout cas bien fait rire l’an­cien joueur américain. 

« À cette époque, il m’arrivait parfois de l’aider à s’échauffer avant les matchs. Je me souviens encore d’Andy Roddick qui plai­san­tait après la finale de Cincinnati : ‘Je n’arrive pas à croire que j’ai perdu contre un gars dont la copine l’aide à s’échauffer’. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 12:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥