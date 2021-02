L’Italien Jannik Sinner (19 ans) a décro­ché dimanche son deuxième titre ATP, en bat­tant son com­pa­triote Stefano Travaglia (7–6 [4], 6–4) en finale du Great Ocean Road Open. Dans un match accro­ché, le 36e joueur mon­dial signe ici sa dixième vic­toire de rang. Mais une sta­tis­tique est encore plus par­lante : les joueurs ayant rem­por­tés au moins deux titres avant leur 19 ans et demi depuis 1990. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Italien est entou­ré de légendes du ten­nis : Sampras, Nadal, Djokovic… du très haut niveau !

Ils ont rem­por­tés au moins deux titres avant leur 19 ans et demi depuis 1990…

🇪🇸 Nadal (12 🏆)

🇺🇦 Medvedev (6)

🇦🇺 Hewitt (6)

🇺🇸 Sampras (4)

🇺🇸 Roddick (4)

🇳🇱 Schalken (2)

🇸🇪 Enqvist (2)

🇷🇸 Djokovic (2)

🇮🇹 Sinner (2) 🆕 pic.twitter.com/aesa2srCaf — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 7, 2021