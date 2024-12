Après quelques jours de vacances et plusieurs tour­nois exhi­bi­tions, Carlos Alcaraz a fait son retour à l’en­traî­ne­ment, juste a côté de chez lui au sein du Murcia Country Club.

Et après quelques testes physiques sous les yeux de ses prépa­ra­teurs physiques, Alberto Lledo et Alex Sanchez, et de son physio­thé­ra­peute, Juanjo Moreno, l’ac­tuel 3e joueur a pris la direc­tion du court aux côtés de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero.

Et un détail a parti­cu­liè­re­ment retenu l’at­ten­tion des obser­va­teurs présents sur place. En effet, Carlitos a été vu en train de changer de raquette à plusieurs reprises sous la super­vi­sion de son coach.

L’explication est simple et témoigne égale­ment du sens du détail de l’équipe du quadruple vain­queur en Grand Chelem. Carlos Alcaraz s’est fait envoyer par son équi­pe­men­tier fran­çais, Babolat, plusieurs raquettes avec un poids réparti de manière diffé­rente sur chacune d’entre elles. Le but étant qu’il gagne légè­re­ment en équi­libre et en puis­sance dans ses frappes.

À noter qu’il aurait égale­ment essayé de nouveaux cordages. Affaire à suivre de très près…