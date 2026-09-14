Tous les feux sont aux vert pour Carlos Alcaraz.
Satisfait et souriant malgré sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open il y a quelques jours, l’Espagnol était de retour à l’entraînement ce dimanche du côté de son club, à Murcie.
Et les nouvelles sont excellente puisqu’il n’a apparemment ressenti aucun contrecoup au niveau de son poignet longtemps blessé suite à sa participation au Grand Chelem new‐yorkais.
Le programme est désormais clair pour l’actuel 3e joueur mondial : il s’envolera dans une dizaine de jours pour Londres et la Laver Cup (du 25 au 27 septembre) avant de participer à deux tournois de la tournée asiatique (l’ATP 500 de Tokyo, du 30 septembre au 6 octobre, où il est tenant du titre, et le Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre). Enfin, il prendra part à la fameuse exhibition très lucrative, le Six King Slam, en Arabie Saoudite.
Après cet enchaînement, Carlitos, en fonction de ses sensations, décidera de la marche à suivre concernant les ATP 500 de Bâle et Vienne et du Masters 1000 de Paris, avant le bouquet final du Masters de Turin (du 15 au 22 novembre).
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 17:50