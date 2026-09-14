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Le plan de Carlos Alcaraz pour les prochaines semaines dévoilé

Par
Thomas S
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Tous les feux sont aux vert pour Carlos Alcaraz. 

Satisfait et souriant malgré sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open il y a quelques jours, l’Espagnol était de retour à l’en­traî­ne­ment ce dimanche du côté de son club, à Murcie. 

Et les nouvelles sont excel­lente puis­qu’il n’a appa­rem­ment ressenti aucun contre­coup au niveau de son poignet long­temps blessé suite à sa parti­ci­pa­tion au Grand Chelem new‐yorkais. 

Le programme est désor­mais clair pour l’ac­tuel 3e joueur mondial : il s’en­vo­lera dans une dizaine de jours pour Londres et la Laver Cup (du 25 au 27 septembre) avant de parti­ciper à deux tour­nois de la tournée asia­tique (l’ATP 500 de Tokyo, du 30 septembre au 6 octobre, où il est tenant du titre, et le Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre). Enfin, il prendra part à la fameuse exhi­bi­tion très lucra­tive, le Six King Slam, en Arabie Saoudite.

Après cet enchaî­ne­ment, Carlitos, en fonc­tion de ses sensa­tions, déci­dera de la marche à suivre concer­nant les ATP 500 de Bâle et Vienne et du Masters 1000 de Paris, avant le bouquet final du Masters de Turin (du 15 au 22 novembre). 

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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