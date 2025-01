Dans des propos rapportés par Tennis365 avant sa défaite contre Reilly Opelka en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane, Novak Djokovic a été inter­rogé sur les chan­ge­ments possibles à opérer dans son jeu pour riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en 2025. Et l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, désor­mais entraîné par Andy Murray, ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

« Je ne cherche pas à trans­former complè­te­ment mon jeu. Je ne vais pas être Giovanni (Mpetshi Perricard) qui sert deux premiers services et qui monte au filet (sourire), mais je cherche défi­ni­ti­ve­ment à améliorer, même si ce n’est qu’un tout petit pour­cen­tage, chaque coup que j’ai dans mon jeu. Ce que les gens ne voient peut‐être pas néces­sai­re­ment, c’est le posi­tion­ne­ment sur le terrain, le jeu de tran­si­tion, la tactique. Je me concentre surtout sur moi‐même, sur la façon dont je peux m’amé­liorer physi­que­ment, sur le plan de jeu, menta­le­ment aussi. Et je dois être prêt à concourir, quoi qu’il en coûte, quel que soit le nombre d’heures qu’il faut passer avec les jeunes sur le court. Et puis, bien sûr, vous savez, je pense que dans les semaines à venir, nous allons aussi, en parti­cu­lier la semaine avant l’Open d’Australie, faire beau­coup d’ana­lyses vidéo de mes prin­ci­paux adver­saires, des meilleurs joueurs. »