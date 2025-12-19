C’est l’annonce que personne n’attendait.
Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé mardi la fin de leur collaboration, au cours de laquelle ils ont remporté vingt‐quatre titres, donc six en Grand Chelem et huit en Masters 1000.
Si le clan Alcaraz aurait décidé de confirmer Samuel Lopez comme entraîneur principal pour la saison 2026, après avoir été adjoint en 2025, Juan Carlos Ferrero a lui établi son plan pour les prochains mois.
Selon les informations de Clay Tennis, l’Espagnol de 45 ans va prendre une pause de « deux ou huit mois », et étudiera ensuite les différentes propositions. « Si une opportunité vraiment intéressante se présente, il reviendra certainement sur le circuit », précise un proche de Juan Carlos Ferrero.
