C’est l’an­nonce que personne n’attendait.

Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé mardi la fin de leur colla­bo­ra­tion, au cours de laquelle ils ont remporté vingt‐quatre titres, donc six en Grand Chelem et huit en Masters 1000.

Si le clan Alcaraz aurait décidé de confirmer Samuel Lopez comme entraî­neur prin­cipal pour la saison 2026, après avoir été adjoint en 2025, Juan Carlos Ferrero a lui établi son plan pour les prochains mois.

Selon les infor­ma­tions de Clay Tennis, l’Espagnol de 45 ans va prendre une pause de « deux ou huit mois », et étudiera ensuite les diffé­rentes propo­si­tions. « Si une oppor­tu­nité vrai­ment inté­res­sante se présente, il reviendra certai­ne­ment sur le circuit », précise un proche de Juan Carlos Ferrero.