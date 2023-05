Le planète tennis n’at­tend qu’une seule chose : la confé­rence de presse de Rafael Nadal ce jeudi à 16h au sein de son académie à Majorque.

Selon les infor­ma­tions du quoti­dien espa­gnol AS, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem va non seule­ment annoncer son forfait pour Roland‐Garros mais aussi sa fin de saison, alors qu’il n’a plus joué depuis son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier.

Rafa aurait l’in­ten­tion de revenir en 2024, année durant laquelle il devrait faire ses adieux au tennis, avec donc, peut‐être, une ultime parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros.

La fin du suspens approche.