Grand amateur de jeux vidéo, Taylor Fritz a ironisé, lors d’un live, sur un moyen détourné de décon­cen­trer Carlos Alcaraz : le rendre accro à la console afin d’augmenter ses chances de le battre sur le court.

« Carlos adore jouer. Il est prêt à jouer à Teamfight Tactics et je lui ai un peu parlé de League of Legends, pour voir s’il se laisse tenter et s’y met aussi. Écoute, s’il devient accro à League of Legends… ça augmen­tera peut‐être mes chances de le battre. S’il devient accro ou quelque chose comme ça, ça l’af­fec­tera peut‐être et il jouera moins bien. Mais bon, il est aussi possible qu’il joue encore mieux. Qui sait », a plai­santé le 7e joueur dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter que Fritz a gagné un seul de ses six duels face à l’ac­tuel numéro 1 mondial, et c’était en Laver Cup.