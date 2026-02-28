Grand amateur de jeux vidéo, Taylor Fritz a ironisé, lors d’un live, sur un moyen détourné de déconcentrer Carlos Alcaraz : le rendre accro à la console afin d’augmenter ses chances de le battre sur le court.
« Carlos adore jouer. Il est prêt à jouer à Teamfight Tactics et je lui ai un peu parlé de League of Legends, pour voir s’il se laisse tenter et s’y met aussi. Écoute, s’il devient accro à League of Legends… ça augmentera peut‐être mes chances de le battre. S’il devient accro ou quelque chose comme ça, ça l’affectera peut‐être et il jouera moins bien. Mais bon, il est aussi possible qu’il joue encore mieux. Qui sait », a plaisanté le 7e joueur dans des propos relayés par Punto de Break.
A noter que Fritz a gagné un seul de ses six duels face à l’actuel numéro 1 mondial, et c’était en Laver Cup.
Publié le samedi 28 février 2026 à 11:28