Hier, Stan a posté une photo qui en dit long sur son soula­ge­ment. Il peut doré­na­vant remar­cher presque normalement.

Comme il l’a confié lors son chat sur Instagram, le chemin va être long : « Les derniers mois étaient diffi­ciles. Je viens d’en­lever mon plâtre, je peux donc marcher norma­le­ment pour la première fois depuis six semaines.Maintenant, j’ai besoin de temps et il faut être patient. Cela ne me fait pas plaisir, mais ça fait partie du job. Je sais que je suis à nouveau dans la bonne direc­tion pour recom­mencer à jouer. C’est ma plus grosse moti­va­tion pour le moment »