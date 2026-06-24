Un mois après son énorme défaillance à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’écrouler physi­que­ment face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner va tenter de remporter à Wimbledon (29 juin au 12 juillet) le premier titre en Grand Chelem de sa saison.

Si le numéro 1 mondial a passé une batterie d’exa­mens qui n’ont révélé aucune anomalie, le danger reste le même pour lui selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Comme je l’ai dit à Roland‐Garros, le plus grand adver­saire de Jannik Sinner, à l’heure actuelle, c’est son propre corps. La ques­tion est la suivante : Fera‐t‐il suffi­sam­ment chaud à Londres pour qu’il s’épuise physi­que­ment ?nCette semaine, il fait bel et bien 32⁄ 33 degrés, mais les tempé­ra­tures bais­se­ront d’ici le début du tournoi. Par consé­quent, il serait logique que Jannik remporte Wimbledon. Alcaraz devrait faire son retour pour l’US Open, en prin­cipe, ce qui signifie que les meilleures chances de l’Italien se trouvent à Londres. »