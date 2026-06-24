Un mois après son énorme défaillance à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’écrouler physiquement face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner va tenter de remporter à Wimbledon (29 juin au 12 juillet) le premier titre en Grand Chelem de sa saison.
Si le numéro 1 mondial a passé une batterie d’examens qui n’ont révélé aucune anomalie, le danger reste le même pour lui selon le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Comme je l’ai dit à Roland‐Garros, le plus grand adversaire de Jannik Sinner, à l’heure actuelle, c’est son propre corps. La question est la suivante : Fera‐t‐il suffisamment chaud à Londres pour qu’il s’épuise physiquement ?nCette semaine, il fait bel et bien 32⁄33 degrés, mais les températures baisseront d’ici le début du tournoi. Par conséquent, il serait logique que Jannik remporte Wimbledon. Alcaraz devrait faire son retour pour l’US Open, en principe, ce qui signifie que les meilleures chances de l’Italien se trouvent à Londres. »
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 11:26