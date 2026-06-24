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« Le plus grand adver­saire de Jannik Sinner à Wimbledon sera le même qu’à Roland‐Garros », assure José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Un mois après son énorme défaillance à Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’écrouler physi­que­ment face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner va tenter de remporter à Wimbledon (29 juin au 12 juillet) le premier titre en Grand Chelem de sa saison. 

Si le numéro 1 mondial a passé une batterie d’exa­mens qui n’ont révélé aucune anomalie, le danger reste le même pour lui selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Comme je l’ai dit à Roland‐Garros, le plus grand adver­saire de Jannik Sinner, à l’heure actuelle, c’est son propre corps. La ques­tion est la suivante : Fera‐t‐il suffi­sam­ment chaud à Londres pour qu’il s’épuise physi­que­ment ?nCette semaine, il fait bel et bien 3233 degrés, mais les tempé­ra­tures bais­se­ront d’ici le début du tournoi. Par consé­quent, il serait logique que Jannik remporte Wimbledon. Alcaraz devrait faire son retour pour l’US Open, en prin­cipe, ce qui signifie que les meilleures chances de l’Italien se trouvent à Londres. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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