Commentateur bien connu et respecté au Royaume‐Uni, Marcus Buckland a récem­ment été inter­rogé par nos confrères de Tennis 365 sur la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord avec l’Agence Mondiale Antidopage. Et son résumé est assez clair.

« Le pire, du point de vue de Sinner, c’est l’image que cela donne et le moment de la suspen­sion. La plupart des gens confir­me­ront qu’il n’essayait pas de tricher, mais le plus gros problème pour lui est le résultat. Cette ques­tion de faci­lité est un gros problème. Le fait qu’il soit suspendu pendant trois mois, entre deux Grands Chelems, et qu’il puisse revenir pour Rome dans son pays d’ori­gine, je ne pense pas que cela lui ait rendu service. Le plus triste pour lui, c’est que cette histoire sera désor­mais associé à lui pour le reste de sa carrière, quels que soient ses résul­tats sur le court. Cette affaire touche à sa fin main­te­nant, mais le tennis est devenu si tribal et ce problème ne quit­tera pas Sinner. »