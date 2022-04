Alors que le premier Masters 1000 de la saison sur terre battue débute ce lundi à Monte‐Carlo, nous vous propo­sons de nous arrêter sur le clas­se­ment Race (depuis le début de l’année 2022). Rafael Nadal, absent à minima jusqu’au tournoi de Madrid, le domine large­ment, 1410 points devant Carlos Alcaraz.

Classement Race 2022 – top 8 :

1 – Rafael Nadal : 3350 points

2 – Carlos Alcaraz : 1960 points

3 – Daniil Medvedev : 1900 points

4 – Taylor Fritz : 1575 points

5 – Stefanos Tsitsipas : 1450 points

6 – Félix Auger‐Aliassime : 1450 points

7 – Andrey Rublev : 1400 points

8 – Casper Ruud : 1030 points

Alors que la saison sur ocre s’an­nonce, il sera inté­res­sant d’ob­server les évolu­tions qui boule­ver­se­ront ce clas­se­ment. Il est probable que Rafael Nadal soit toujours en tête quand il reviendra sur le circuit. En effet, il faudrait que Carlos Alcaraz remporte coup sur coup Monte‐Carlo et Barcelone pour être en tête à la Race quand il arri­vera à Madrid.

De plus, ces deux mois de terre battue vont proba­ble­ment permettre à Stefanos Tsitsipas de s’ins­taller dans le top 3 et à Casper Ruud de grap­piller encore quelques places. En revanche, Daniil Medvedev, proba­ble­ment absent jusqu’au gazon, et Félix Auger‐Aliassime, peu à l’aise sur terre battue, pour­raient chuter à la Race.

Enfin, Novak Djokovic, libéré des contraintes liées à la vacci­na­tion, tentera de capi­ta­liser sur cette période de l’année pour retrouver une place digne de son statut. Actuellement 155e à la Race, il se retrou­ve­rait déjà dans les 10 premiers en cas de titre à Monte‐Carlo et à Belgrade la semaine suivante, .