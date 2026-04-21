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Le possible forfait d’Alcaraz fait parler : « Imaginez Zverev tête de série numéro deux à Roland‐Garros, et Arthur Fils dans sa partie de tableau… »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après avoir dû se retirer de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz pour­rait même manquer Rome et Roland‐Garros !

« Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir »a glissé Carlos Alcaraz lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.

Le jour­na­liste Benoît Maylin anti­cipe déjà les consé­quences d’un poten­tiel forfait de l’Espagnol à Paris. 

« Imaginez. Zverev tête de série numéro deux à Roland‐Garros. Fils dans sa partie de tableau. Et… Imaginez », a écrit le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

Un scénario qui pour­rait profiter au Français Arthur Fils…

Publié le mardi 21 avril 2026 à 13:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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