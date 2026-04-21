Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après avoir dû se retirer de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz pourrait même manquer Rome et Roland‐Garros !
« Forcer pour Roland‐Garros pourrait me pénaliser énormément à l’avenir », a glissé Carlos Alcaraz lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.
Le journaliste Benoît Maylin anticipe déjà les conséquences d’un potentiel forfait de l’Espagnol à Paris.
« Imaginez. Zverev tête de série numéro deux à Roland‐Garros. Fils dans sa partie de tableau. Et… Imaginez », a écrit le chroniqueur sur le réseau social X.
Imaginez.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 21, 2026
Zverev tête de série numéro deux à Roland‐Garros.
Fils dans sa partie de tableau.
Et…
Imaginez. ⬇️ https://t.co/FxLtYEko0p
Un scénario qui pourrait profiter au Français Arthur Fils…
Publié le mardi 21 avril 2026 à 13:12