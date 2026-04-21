Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après avoir dû se retirer de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz pour­rait même manquer Rome et Roland‐Garros !

« Forcer pour Roland‐Garros pour­rait me péna­liser énor­mé­ment à l’avenir », a glissé Carlos Alcaraz lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.

Le jour­na­liste Benoît Maylin anti­cipe déjà les consé­quences d’un poten­tiel forfait de l’Espagnol à Paris.

« Imaginez. Zverev tête de série numéro deux à Roland‐Garros. Fils dans sa partie de tableau. Et… Imaginez », a écrit le chro­ni­queur sur le réseau social X.

Imaginez.

Zverev tête de série numéro deux à Roland‐Garros.

Fils dans sa partie de tableau.

Et…

Imaginez. ⬇️ https://t.co/FxLtYEko0p — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 21, 2026

Un scénario qui pour­rait profiter au Français Arthur Fils…