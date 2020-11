En cette fin de saison 2020, il est toujours intéressant de faire des bilans chiffrés de l’année passée ou encore même de la dernière décennie. Et si on jette un œil au classement du pourcentage de victoires depuis 2011, Novak Djokovic (87,64 %) est très largement devant ses collègues du big 3 que sont Rafael Nadal (83,86 %) et Roger Federer (83,56 %). Viennent ensuite Andy Murray (79,42 %) et Juan Martin del Potro (74,69 %).

Le Top 10 de la décennie est disponible ci-dessous :