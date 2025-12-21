AccueilATPLe premier message fort de Samuel Lopez, désormais seul entraîneur de Carlos...
Le premier message fort de Samuel Lopez, désor­mais seul entraî­neur de Carlos Alcaraz

Grand gagnant de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero un an après son arrivée au sein du staff, Samuel Lopez, propulsé entraî­neur prin­cipal du numéro 1 mondial, s’est exprimé pour la première fois depuis son nouveau rôle, via son compte Instagram.

Un message en forme de mise au point après une première semaine de prépa­ra­tion en vue de la saison 2026. 

« Première semaine de pré‐saison terminée. Après avoir passé la visite médi­cale, nous avons démarré avec de bonnes sensa­tions, beau­coup de travail et d’en­ga­ge­ment. Nous conti­nuons à nous entraîner avec enthou­siasme, ambi­tion et cohé­sion, déter­minés à progresser jour après jour et à conti­nuer à écrire l’his­toire de ce sport. »

