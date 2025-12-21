Grand gagnant de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero un an après son arrivée au sein du staff, Samuel Lopez, propulsé entraîneur principal du numéro 1 mondial, s’est exprimé pour la première fois depuis son nouveau rôle, via son compte Instagram.
Un message en forme de mise au point après une première semaine de préparation en vue de la saison 2026.
« Première semaine de pré‐saison terminée. Après avoir passé la visite médicale, nous avons démarré avec de bonnes sensations, beaucoup de travail et d’engagement. Nous continuons à nous entraîner avec enthousiasme, ambition et cohésion, déterminés à progresser jour après jour et à continuer à écrire l’histoire de ce sport. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 17:38